МЗС Британії пропонує "полювати на флот-привид", який перевозить російську нафту

Світ повинен взяти під контроль флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту, щоб зупинити військову машину Кремля.

Про це заявив голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє Corriere della Sera.

Він заявив, що в цьому плані Велика Британія тісно співпрацює з країнами Євросоюзу. Зокрема у питанні введення санкцій проти осіб та компаній, які допомагають Росії вивозити та продавати нафту.

"Ми також будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані", - заявив Кемерон.

Він зазначив, що світова спільнота повинна показати російському диктатору повну підтримку України.

"Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій", — сказав Кемерон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія допомагає РФ оплачувати війну проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що експорт нафти з Росії "покалічений" українськими атаками по НПЗ.

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