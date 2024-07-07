Чи можуть призвати до війська чоловіків до 25 років: усі нюанси

Що робити тим, хто має статус "обмежено придатний", вік до 25 років і є військовозобов’язаним?

"Мого 22-річного сина в Ужгороді.. завезли на ВЛК...". Так починається розповідь мами про сина, якого мобілізували до досягнення 25-річного віку. При цьому він був непридатний до військової служби у воєнний час. Цей пост спричинив вибух у соцмережах. Усіх збурило одне запитання: чи справді в Україні беруть до війська до 25-ти років та ще й зі статусом "обмежено придатний"?

У сюжеті ТСН.Тижня з’ясовували всі нюанси.

Призовник чи військовозобов’язаний?

Для початку потрібно визначити такі поняття як призовник і військовозобов’язаний. До 25 років – це призовник. І його можуть призвати на строкову службу. Після 25 – всі призовники переходять у статус військовозобов’язаних, яких можуть мобілізувати. Але є нюанси, за якими військовозобов’язаним чоловік може стати до 25 років.

“Якщо громадянин придатний до військової строкової служби, він ставиться на військовий облік призовників. Якщо він не придатний, то він відразу ставиться на військовий облік військовозобов’язаних”, пояснив Роман Істомін, начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП.

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Тобто усі чоловіки, яким виповнилося 17 років стають на військовий облік. Вони проходять медкомісію. І за станом їхнього здоров’я визначають: якщо все добре, здоровий – тоді стаєш на облік призовників. Але якщо ні – тоді від строкової служби тебе звільняють, але ставлять на облік військовозобов’язаних. І пишуть – непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний.

Річ у тім, що не ставши призовником, ніхто не задумувався, що його записують як військовозобов’язаного.

“Дуже часто таким чином намагалися “відкосити” від військової служби. І умовно малювали собі плоскостопість, якісь легкі форми сколіозу. Людина не могла [йти] на строкову службу, значить - залишаємо її на воєнний час. Ніхто ж раніше не думав, що у нас буде війна в такому форматі”, - пояснив юрист Андрій Новак.

Утім, зараз перелік хвороб і діагнозів як призовників, так і військовозобов’язаних оновили. Там є і онкології, і ВІЛ. Але різні стани цих хвороб. Тож, обмежено придатні і до 25 років, і старші – ідуть на ВЛК, а там ,залежно від діагнозу, їх направляють або до бойових частин, або на службу у логістику, зв’язок, забезпечення, охорону тощо.

Тож що робити тим, хто має статус "обмежено придатний", вік до 25 років і є військовозобов’язаним? Найперше, і призовники, і військовозобов’язані повинні уточнити свої дані.

Чи потрібно змінювати вік для мобілізації?

Тим часом в Україні заговорили і про інші зміни . Зокрема, чи варто знижувати мобілізаційний вік з 25 років до 20-ти і з 60 до 50-ти років?

Про верхню межу говорять у силових відомствах, каже народний депутат Федір Веніславський.

“У процесі робочих нарад з представниками командування Збройних сил, з Міноборони висловлювалася точка зору, що особи віком понад 50 років через фізичний стан не завжди можуть виконувати ті завдання, яких потребує сектор оборони”, - зазначив він.

А от про те, щоб знижувати мобілізаційний вік до 20 років поки що не йдеться.

“Наші західні партнери, журналісти західні періодично звертають увагу, що в усьому світі фактично військовозобов’язаними і особами, які підлягають призову на військову службу, є громадяни, яким виповнилося 18-20 років, тому вони більш ефективно можуть виконувати завдання. Але це питання дуже суспільно резонансне”, - зазначив він.

Утім ті, хто виборює нашу незалежність та військові експерти говорять чітко – мобілізаційний вік треба знижувати.

“Воювати повинна молодь. Як би це неприємно не звучало”, - вважає заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Ідеться не лише про фізичне здоров’я, витривалість молодого організму. Ідеться, зокрема, і про мотивацію, і про мізки.

“Вони виросли на інших прикладах, на прикладах сучасних героїв. Вони з підліткового віку бачили хто ворог сьогодні. І що з ним треба воювати. Перед ними нові цінності і приклади і все це впливає на мотивацію. Це сучасний підхід до бою, це сучасний підхід до війни, це сучасне мислення, це робота з сучасними інноваціями, це ініціатива”, - зауважив Жорін.

При чому мобілізацію чоловіків 40+ Максим Жорін теж не відкидає. Каже, усім на війні є робота відповідно до віку і фаху.

“Не можна всім давати однакові завдання. Важливо у підході до кадрів [виявляти] справедливість і розумний підхід. Не треба мікроскопом забивати цвяхи”, - зазначив він.

Зрештою, за бажанням, кожен чоловік від 18-ти років може підписати контракт на військову службу строком на 1 рік, або на 3 роки.

Мобілізують усіх?! Чому на ВЛК забирають хлопців до 25 років?

Нагадаємо, в Україні змінили порядок відправлення повісток поштою - вони "може бути надіслані рекомендованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". Тепер неприбуття до ТЦК може обернутися штрафом.

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