Атталь обрався одним з членів нового парламенту і тепер буде депутатом.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подасть у відставку після оголошення результатів другого туру виборів до парламенту.

Про це інформує BFM TV.

Сталь зазначив, що президентська фракція не отримує більшості і посяде друге місце за результатами виборів.

"Таким чином, вірний республіканським традиціям і відповідно до своїх принципів, я завтра вранці подам заяву про відставку президенту", - сказав прем'єр.

Разом з тим Атталь обрався одним з членів нового парламенту. Повідомляється, що він отримав перемогу у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і тепер буде депутатом Національних зборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французька "подруга Путіна" Ле Пен зробила заяву про дозвіл Україні бити по РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що другий тур позачергових парламентських виборів у Франції, на якому очікували перемогу ультраправих на чолі з “подругою Путіна” Марін Ле Пен, завершився несподіванкою.

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