Вночі у Миколаєві пролунав вибух — ЗМІ

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

У Миколаєві в ніч проти 8 липня пролунав вибух.

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Про це йдеться у повідомленні Суспільне.Миколаїв.

У повідомленні вказується, що вибух пролунав приблизно о 00:18.

Перед вибором повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Павлограді вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунала серія вибухів.

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