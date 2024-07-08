Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі у Миколаєві пролунав вибух — ЗМІ

Вночі у Миколаєві пролунав вибух — ЗМІ

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

У Миколаєві в ніч проти 8 липня пролунав вибух.

Про це йдеться у повідомленні Суспільне.Миколаїв.

У повідомленні вказується, що вибух пролунав приблизно о 00:18.

Перед вибором повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Павлограді вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунала серія вибухів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація