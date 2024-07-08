Вночі у Миколаєві пролунав вибух — ЗМІ

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.
У Миколаєві в ніч проти 8 липня пролунав вибух.
Про це йдеться у повідомленні Суспільне.Миколаїв.
У повідомленні вказується, що вибух пролунав приблизно о 00:18.
Перед вибором повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Павлограді вночі пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунала серія вибухів.
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