Вибори у Франції: що відомо про результати і чому це погано для України

Ультраправі вийшли вперед у першому раунді парламентських виборів у Франції. Саме вони скептично налаштовані щодо допомоги Україні. Явка на цьому голосуванні була рекордною за останні майже 30 років - близько 67%. Партія Макрона здобула лише третє місце. І там уже закликають виборців не давати жодного шансу праворадикалам. Тим часом не задоволені результатами першого раунду французи повиходили на протести.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Про те, як сильно розчарована першим раундом виборів частина французів, стає очевидно вже після оголошення результатів. Надвечір в центрі Парижа збираються невдоволені. У хід йдуть фаєри та газові балончики. Кийками мітингарі трощать вітрини та запалюють сміття.

Протести у Франції

Явка на цих дострокових виборах була рекордною - уперше за майже 30 років віддати свої голоси прийшли 66,7 відсотків населення. Ультраправі з партії "Національного об'єднання" із тріумфом завершили перший раунд - понад 33% голосів. На другому місці блок лівих партій "Новий народний фронт". За нього віддало голоси близько 28 відсотків. А от партія чинного президента Макрона лише на третьому місці - 20,7 %.

У штабі "Національного об'єднання" не приховують радощів. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен просто зі сцени називає майбутнього кандидата на пост прем'єра.

Одіозну Марін Ле Пен багато хто пам'ятає як одну із прихильниць політики Путіна. Політикиня не раз зустрічалася з кремлівським керманичем, підтримувала анексію Криму, а ще від росіян партія Ле Пен 10 років тому отримували чималі кредити. Після повномасштабного вторгнення політична сила почала відхрещуватися від зв'язків з Москвою, від Ле Пен пролунали заяви про солідарність з українським народом та біженцями, хоча відмовлялася називати свого друга Путіна воєнним злочинцем. А от кандидат в прем'єри від правих Жордан Барделла усього кілька днів тому під час дебатів пообіцяв, що вони не дозволять "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна.

Марін Ле Пен

"Я розглядаю Росію як багатовимірну загрозу сьогодні як для Франції, так і для Європи. Росія сьогодні, протягом кількох місяців і років, заперечує інтереси Франції в наших історичних зонах впливу в Африці, Чорному морі, а також на наших заморських територіях", - сказав він.

Тим часом у таборі Еммануеля Макрона настрої не на висоті. Багато його прихильників вважали великою помилкою оголошувати дострокові вибори, адже його політична сила "Відродження" мала найбільше місце в парламенті і той міг комфортно закінчити своє правління до 2027 року. Натомість після програшу на виборах до Європарламенту Макрон вирішив розпустити парламент. Пояснив це тим, що не міг ігнорувати настрої народу.

Експерти пишуть, серед головних претензій французів до Макрона - інфляція, падіння купівельної спроможності, нелегальна міграція і зростання вуличної злочинності. Це голосування захитало і крісло соратника Макрона прем'єра Габріеля Атталя. Він закликає французів не давати жодного шансу праворадикалам у другому раунді.

Якщо ж "Національне об'єднання" все ж таки здобуде більшість - Франція стане першою великою країною Європи, де ультраправі прийдуть до влади. Для України це ймовірно означатиме скорочення постачання певних видів озброєння, хоча за президентства Макрона Париж став ключовим партнером Києва і надав нам воєнної допомоги на понад 5 мільярдів євро. Лідер Жордан Барделла виступав проти відправки до України військових та передачі ракет далекого радіусу дії чи військової техніки, які могли б "безпосередньо вдарити по російських містах".

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