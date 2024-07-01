Українців очікує голодна зима: відома тарологиня шокувала передбаченням

Відома тарологиня Яна Пасинкова шокувала гучним прогнозом - на українців чекає голодна зима.

Про це - в ексклюзиві ТСН.ua.

"До того, що не буде врожаю. Не буде що їсти. Будуть якісь великі зміни, які стосуються фермерства, господарства, продуктів харчування", - сказала вона.

Раніше мольфар повідомив, що ситуація з обстрілами в Україні може частково змінитися до кінця року. Однак липень буде дуже складним для українців.

А провідниця у вищі виміри передбачила моторошні події в РФ. Більше про це читайте у новині.

Дивіться відео на ТСН: ТАКОГО ПРОГНОЗУ ЩЕ НЕ БУЛО! На Україну чекає голодна зима?! АЛЕ… Є Й ГАРНА НОВИНА!

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.