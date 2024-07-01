Правила виїзду за кордон з відстрочкою від мобілізації: що варто знати

При перетині державного кордону потрібно мати документ про відстрочку.

Під час дії воєнного стану чоловіків віком від 18 до 60 років виїзд за межі України заборонено. Однак перетнути державний кордон можуть чоловіки, які на законних підставах звільнені від проходження військової служби або ж мають відстрочку від мобілізації під час призову.

Що потрібно для перетину кордону - читайте далі.

Правила виїзду за кордон

При плануванні виїзду з України відтепер більшості категорій чоловіків необхідно попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Щоб отримати право на відстрочку необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою в довільній формі та додати документи, що підтверджують факт права на відстрочку від призову.

Після отримання відстрочки можна виїхати за межі України. При перетині державного кордону потрібно мати документ про відстрочку.

Зазнчимо, що повернення до України має бути до закінчення строку дії відстрочки. У випадку пропущення такого строку можливе притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Таким чином, усі хто має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації згідно частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", мають також право на перетин державного кордону під час дії на території України воєнного стану.

Нововведеня в новому законі

Згідно з новим законом, на військово-обліковому документі має бути VIN-код. Саме його необхідно пред’явити на вимогу представників ТЦК, поліцейських та прикордонників.

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Вйськовозобовʼязані, які мають право на виїзд за кордон, повинні прийти до ТЦК та одержати військово-обліковий документ з VIN-кодом, який потім зчитують спеціальними приладами прикордонники й так отримують доступ до особової справи військовозобов'язаного в електронній формі.

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