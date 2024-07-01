У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

У понеділок, 1 липня о 13:50, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу – вдруге за день. Існує загроза балістики

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!" – йдеться у повідомленні.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте до укриттів.

Мапа тривог станом на 13:55 1 липня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері, 30 червня, у Києві, в Оболонському районі, уламки російської ракети впали на житловий будинок.

Читайте також провідні новини дня: