"Фашисти — геть!": у Франції спалахнули протести проти ультраправої партії Ле Пен

У Парижі на площі Республіки зібралися прихильники лівих сил.

У Франції спалахнули масові протести після того, як стало відомо, що за даними екзит-полів на виборах перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен.

Про це інформує France 24.

Повідомляється, що у Парижі на площі Республіки зібралися прихильники "Нового народного фронту", до якого входять ліві сили, а саме соціалісти, комуністи, зелені та партія "Франція нескорена".

Прихильники політичної сили почали протести через друге місце на виборах до парламенту у першому турі.

Серед мітингувальників можна було побачити молодих людей які скандували "Фашисти — геть!".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об’єднання" лідирує в першому турі парламентських виборів у Франції.

Крім того, ми раніше інформували, що у Франції заговорили про можливе скорочення військової допомоги Україні.

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