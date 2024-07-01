КНДР вдруге за тиждень запустила балістичну ракету

Військові Північної Кореї провели запуск балістичної ракети у східному напрямку.

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Про це повідомив об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, інформує новинне агентство Yonhap.

У повідомленні військових вказується, що ними був виявлений запуск балістичних ракети з території КНДР, який відбувся пізно ввечері 30 червня.

Повідомляється, що це вже другий випадок запуску балістичних ракет КНДР протягом тижня. Наразі триває збір та аналіз даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові Кім Чен Ина втретє за місяць перетнули кордон з Південною Кореєю.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін і Кім Чен Ин підписали договір про партнерство.

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