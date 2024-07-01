Астрологічний прогноз на 1 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для завершення розпочатих раніше справ, а от ставати до нових поки що не слід – їхній час ще не настав.

Символ дня: Черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: шпати, тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, особливо якщо вчасно не звернутися за допомогою до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати, постувати і сидіти на дієті, якщо ж такої можливості немає, необхідно хоча б включити до раціону якомога більше овочів, фруктів та зелені.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна проводити будь-які садові та городні роботи.

Магія та містика дня: відповідь на важливе запитання дасть ворожіння на картах – вони сьогодні отримають додатковий енергетичний імпульс.

Сни дня: сни нинішньої ночі не потребують розшифрування – все, що наснилося, означатиме лише те, що ми побачимо: так, якщо присниться дорога, значить, скоро треба буде збиратися в дорогу.

Табу дня: небажано не лише купатися, а й наближатися до природних водойм.

Цитата дня: «Дружба – це одна душа, яка живе у двох тілах» (Арістотель).

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