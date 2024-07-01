На Сумщині пролунало 59 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Есманьська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (16 вибухів).
- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту.
Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій та Івано-Франківській області пролунали вибухи.
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