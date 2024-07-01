На Сумщині пролунало 59 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (16 вибухів).

Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту.

Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій та Івано-Франківській області пролунали вибухи.

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