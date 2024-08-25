Страны Запада собственноручно вырастили современный путинский режим — Ющенко

Страны Европы "заливали" Россию деньгами за энергоресурсы, что привело к шизофрении диктатора Путина.

Страны Запада, которые продолжали скупать российские энергоресурсы после того, как Путин установил диктаторский режим, виноваты в том, что Россия нападала на Украину и ведет агрессивную политику.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Он заявил, что Европа бездумно платила путинскому режиму миллиарды долларов, нарушая все нормы по энергетическим квотам на региональном рынке.

"Если подумать и дать ответ по совести, Путина, такого, как сегодня знает мир, действительно воспитала западная политика. Путинизация, которую приняла Европа, — это продукт последних 15 — 17 лет, когда европейские страны бездумно платили Путину миллиард долларов в сутки, нарушая все принятые национальные и европейские нормы по энергетическим квотам на региональном рынке", — отметил Ющенко.

Он заявил, что именно большие деньги от Европы превратили Путина в шизофреника.

"Один миллиард в сутки — это, конечно, то, что привело Путина к шизофрении, безрассудству, потере последних частей разума. По сути на свет появляется версия фашизма 21-го столетия. Это то, что произошло на наших глазах. А с другой стороны, тот подвиг, который совершает сегодня наша нация", — добавил политик.

Кроме того, Ющенко заявил, что. Не считает российского диктатора умным человеком.

"Я думаю, что он глупый человек. Умный человек не может так поступать в этих обстоятельствах, до которых он довел страну. Я думаю, что за 25 лет он породил самый неуспешный проект для России — как уничтожить эту страну", — подчеркнул Ющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал два способа заставить Путина закончить войну.

Кроме того, мы также информировали, что операция ВСУ в Курской области радикально повлияла на рейтинг Путина.

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