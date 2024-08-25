На Сумщині пролунало 182 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 182 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухів), мінометів (4 вибухи), РСЗВ (14 вибухів), FPV-дронами (11 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (1 вибух). Також нанесено авіаудари (КАБ) (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), унаслідок чого загинули 2 цивільні особи. Також ворог бив з мінометів (7 вибухів), здійснив авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), мінометів (7 вибухів). Також були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).

Річківська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).

Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (4 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (33 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари (КАБ) (4 вибухи). Унаслідок одного з артобстрілів загинула 1 цивільна особа.

Середино-Будська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли FPV-дронами (7 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.

Свеська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (4 вибухи), унаслідок чого цивільна особа отримала поранення. Також був ракетний удар (1 вибух).

Хотінська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (2 вибухи).

Березівська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Путивльська громада: був обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Миколаївська громада: здійснено ракетний удар 1 (вибух).

Сумська громада: ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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