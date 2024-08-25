В Сумской области прогремел 182 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 182 взрыва. Обстрелы подверглись Сумской, Николаевской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Речковской, Великописаревской, Путивльской, Новослободской, Березовской, Эсманьской, Шалыгинской, Дружбовской, Свеской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской общин.

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (23 взрывов), минометов (4 взрыва), РСЗО (14 взрывов), FPV-дронами (11 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (ВОГ) (1 взрыв). Также нанесены авиаудары (КАБ) (4 взрыва).

Юношеская община: совершены авиаудары (КАБ) (6 взрывов).

Эсманьская община: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего погибли 2 гражданских лица. Также враг бил из минометов (7 взрывов), совершил авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Белопольское общество: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), минометов (7 взрывов). Также были авиаудары (КАБ) (5 взрывов).

Речковская община: нанесен авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Дружбовская община: были авиаудары (КАБ) (4 взрыва).

Великописаревское общество: совершены артиллерийские обстрелы (33 взрыва), обстрелы из минометов (7 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары (КАБ) (4 взрыва). В результате одного из артобстрелов погиб 1 гражданское лицо.

Середино-будская община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), в результате чего получило ранение 1 гражданское лицо.

Светское общество: зафиксирован авиаудар (КАБ) (4 взрыва), в результате чего гражданское лицо получило ранения. Также был ракетный удар (1 взрыв).

Хотинская община: нанесен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), обстрел из минометов (3 взрыва), FPV-дрон (2 взрыва).

Березовская община: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Новослободская община: произведен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская община: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).

Путивльское общество: был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Николаевская община: совершен ракетный удар 1 (взрыв).

Сумская община: враг нанес авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы. Предварительно есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.

Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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