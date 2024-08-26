Атака Росії на Україну викликала перебої в енергосистемі Молдови

Молдова відчуває перебої в енергосистемі через масовану атаку Росії на Україну.

Внаслідок масованого удару Росії по Україні в енергосистемі Молдови сталися перебої.

Про це повідомило молдовське енергетичне держпідприємство Moldelectrica.

Ці перебої виникли через атаки на критично важливу українську інфраструктуру. Проте ситуація наразі під контролем, оскільки в Молдові є достатньо місцевих джерел енергії для подолання незначних перебоїв.

Нагадаємо, 26 серпня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні, внаслідок чого постраждали 15 областей. Росія атакувала Україну безпілотниками, крилатими ракетами та "Кинджалами". Є постраждалі та загиблі. Ціль атаки знову – енергетична інфраструктура, Через це "Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії для стабілізації системи.

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