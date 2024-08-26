Атака России на Украину вызвала перебои в энергосистеме Молдовы

Молдова испытывает перебои в энергосистеме из-за массированной атаки России на Украину.

В результате массированного удара России по Украине в энергосистеме Молдовы произошли перебои.

Об этом сообщило молдавское энергетическое госпредприятие Moldelectrica.

Эти перебои возникли из-за атак на критически важную украинскую инфраструктуру. Однако ситуация сейчас под контролем, поскольку в Молдове достаточно местных источников энергии для преодоления незначительных перебоев.

Напомним, 26 августа Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Украине, в результате чего пострадали 15 областей. Россия атаковала Украину беспилотниками, крылатыми ракетами и "Кинжалами". Есть пострадавшие и погибшие. Цель атаки снова – энергетическая инфраструктура, поэтому "Укрэнерго" вводит экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы.

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