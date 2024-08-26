Чем вывести пятна от ореха из рук: пять способов, которые быстро помогают

В период сбора и чистки грецких орехов на руках часто появляются пятна, которые не так уж просто убрать.

Черные пятна практически невозможно убрать простой водой из под крана, даже если вы будете использовать мыло. Специалисты утверждают, что для очищения рук нужно запомнить несколько лайфгаков.

Темная окраска после грецких орехов исчезнет гораздо быстрее, если несколько раз помыть посуду руками или постирать одежду. В таком случае будут действовать средство для мытья посуды или стиральный порошок, которые достаточно эффективно справляются с устойчивыми пятнами, в том числе черной грязью от орехов.

Чтобы быстро отмыть следы, появившиеся от чистки грецких орехов, используйте сок лимона. Плод нужно разрезать пополам, а затем протереть серединкой кожу рук в тех местах, где она была загрязнена. Конечно, чтобы получить наиболее заметный результат, следует повторить процедуру несколько раз.

Еще одним эффективным средством для очищения рук является сок винограда. Нужно размять несколько спелых ягодок и кашку, которая у вас получилась, нанести на загрязненные руки. После этого оберните руки бинтом, сверху замотайте целлофаном и оставьте на 20-25 минут. После этой процедуры руки следует обязательно помыть.

С черными пятнами от грецких орехов может справиться хозяйственное мыло. Его нужно натереть на терке, залить небольшим количеством воды, чтобы получилась сметанообразная смесь. Затем нанести его на руки и оставить на 15 минут. Для лучшего эффекта оберните целлофаном. Когда уберете целлофан, лучше протереть кожу зубной щеткой, но аккуратно, чтобы не повредить.

Избавиться от загрязнения поможет ванночка для рук. Сначала кожу нужно распарить, затем очистить ладони пилингом. Не забудьте смазать руки кремом для увлажнения по окончании процедуры.

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