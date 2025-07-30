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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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564
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1 хв

"Що ми створили?": засновник ChatGPT зізнався, що наляканий оновленим чатботом

Голова OpenAI Сем Альтман шокований: за його словами, швидкість та потужність майбутнього GPT-5, що очікується вже у серпні, відверто його налякали.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
GPT-5 лякає навіть свого творця: що чекає світ у серпні

GPT-5 лякає навіть свого творця: що чекає світ у серпні / © Associated Press

Сем Альтман, очільник OpenAI, відверто зізнався, що наступна розробка ChatGPT настільки швидка і потужна, що це його відверто налякало. Ця заява пролунала під час його виступу в подкасті «Минулий тиждень з Тео Фоном».

Про це пише Toms guide.

Альтман порівняв розвиток нової моделі, яку очікують вже у серпні як GPT-5, з «Манхеттенським проєктом», висловивши нервозність і навіть страх перед тим, що він допоміг створити.

«Манхеттенський проєкт» — кодова назва програми розроблення ядерної зброї у Сполучених Штатах Америки, здійснення якої формально почалося 13 серпня 1942 року.

Генеральний директор підкреслив, що блискавична швидкість розвитку штучного інтелекту значно випереджає будь-який можливий нагляд. За його словами, складається враження, що «у кімнаті немає дорослих», натякаючи на відсутність достатнього контролю над цим процесом.

Хоча Альтман не розкрив технічних деталей чи конкретних причин свого занепокоєння, порівняння з Манхеттенським проєктом не додає впевненості у повному контролі OpenAI над своїм творінням.

«В історії науки бувають моменти, коли група вчених дивиться на своє творіння і просто каже: «Що ми зробили?» — зазначив Альтман. — Можливо, це чудово, можливо, це погано, але що ми зробили?»

Нагадаємо, новий ChatGPT Agent нещодавно з легкістю пройшов перевірку Cloudflare «Я не робот», чим викликав бурхливі дискусії та іронічні реакції в Мережі.

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