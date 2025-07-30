Орбан відповів, чи поважає Зеленського

Орбан і Зеленський. Архівне фото / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після низки критичних висловлювань неочікувано заявив, що поважає президента Володимира Зеленського.

Про це Орбан розповів в інтервʼю польському телеканалу wPolsce24, передають WP Wiadomosci.

Угорський прем’єр наголосив, що фундаментальний принцип усіх міжнародних відносин — це повага.

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«Те саме стосується й президента Зеленського. Він є обраним президентом України українським народом. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є важливим, якщо ми хочемо добрих відносин. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок», — каже Орбан.

Прем’єр Угорщини стверджує, що нібито рік тому Зеленський відхилив його пропозицію спробувати укласти мир.

«Потім він (Зеленський — Ред.) переконав мене, що час на боці його країни в цій війні. Він відкинув моє тлумачення, що час на боці російської сторони. Але ми сьогодні тут. Ситуація президента Зеленського непроста. Дуже важко об’єднати націю, яка перебуває у безнадійній війні», — додав Орбан.

Нагадаємо, що останніми місяцями Орбан накинувся з критикою і образами на адресу президента Зеленського. Зокрема, Орбан звинуватив Зеленського у «театральних погрозах» і заявив, що «політика — це не сцена», натякаючи на акторське минуле очільника України.

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В іншому інтерв’ю Орбан ще більш образливо висловився про Зеленського.

«Я зіткнувся з таким вперше. Як його назвати? Це такий політик-інфлюенсер або політик-актор, або, зрештою, комік. Хтось, хто опинився на посаді, до якої його попереднє життя зовсім не підготувало. Але все ж він вирішив взяти на себе цю роль», — говорив на початку липня скандальний угорський прем’єр в інтерв’ю YouTube-каналу Patrióta.

Раніше повідомлялося, що Угорщина запровадила санкції проти українців, яких звинуватила у смерті етнічного угорця нібито під час мобілізації.