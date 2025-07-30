- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 3041
- Час на прочитання
- 2 хв
Орбан відповів, чи поважає Зеленського
Орбан неочікувано заявив, що поважає Зеленського, але каже, що той «припустився помилок»
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після низки критичних висловлювань неочікувано заявив, що поважає президента Володимира Зеленського.
Про це Орбан розповів в інтервʼю польському телеканалу wPolsce24, передають WP Wiadomosci.
Угорський прем’єр наголосив, що фундаментальний принцип усіх міжнародних відносин — це повага.
«Те саме стосується й президента Зеленського. Він є обраним президентом України українським народом. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є важливим, якщо ми хочемо добрих відносин. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок», — каже Орбан.
Прем’єр Угорщини стверджує, що нібито рік тому Зеленський відхилив його пропозицію спробувати укласти мир.
«Потім він (Зеленський — Ред.) переконав мене, що час на боці його країни в цій війні. Він відкинув моє тлумачення, що час на боці російської сторони. Але ми сьогодні тут. Ситуація президента Зеленського непроста. Дуже важко об’єднати націю, яка перебуває у безнадійній війні», — додав Орбан.
Нагадаємо, що останніми місяцями Орбан накинувся з критикою і образами на адресу президента Зеленського. Зокрема, Орбан звинуватив Зеленського у «театральних погрозах» і заявив, що «політика — це не сцена», натякаючи на акторське минуле очільника України.
В іншому інтерв’ю Орбан ще більш образливо висловився про Зеленського.
«Я зіткнувся з таким вперше. Як його назвати? Це такий політик-інфлюенсер або політик-актор, або, зрештою, комік. Хтось, хто опинився на посаді, до якої його попереднє життя зовсім не підготувало. Але все ж він вирішив взяти на себе цю роль», — говорив на початку липня скандальний угорський прем’єр в інтерв’ю YouTube-каналу Patrióta.
Раніше повідомлялося, що Угорщина запровадила санкції проти українців, яких звинуватила у смерті етнічного угорця нібито під час мобілізації.