Орбан ответил, уважает ли Зеленского

Орбан и Зеленский. Архивное фото / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после ряда критических высказываний неожиданно заявил, что уважает президента Владимира Зеленского.

Об этом Орбан рассказал в интервью польскому телеканалу wPolsce24, передают WP Wiadomosci.

Венгерский премьер подчеркнул, что фундаментальный принцип всех международных отношений — это уважение.

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«То же касается и президента Зеленского. Он избран президентом Украины украинским народом. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что важно, если мы хотим хороших отношений. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки», — говорит Орбан.

Премьер Венгрии утверждает, что якобы год назад Зеленский отклонил его предложение попытаться заключить мир.

«Потом он (Зеленский — Ред.) убедил меня, что время на стороне его страны в этой войне. Он отверг мое толкование, что время на стороне российской стороны. Но мы сегодня здесь. Ситуация президента Зеленского непростая. Очень тяжело объединить нацию, которая находится в безнадежной войне», — добавил Орбан.

Напомним, что в последние месяцы Орбан набросился с критикой и оскорблениями в адрес президента Зеленского. В частности, Орбан обвинил Зеленского в «театральных угрозах» и заявил, что «политика — это не сцена», намекая на актерское прошлое руководителя Украины.

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В другом интервью Орбан еще более оскорбительно высказался о Зеленском.

«Я столкнулся с таким в первый раз. Как его назвать? Это такой политик-инфлюэнсер или политик-актер, или, наконец, комик. Кто-то, кто оказался в должности, к которой его предыдущая жизнь совсем не подготовила. Но все же он решил взять на себя эту роль», — говорил в начале июля скандальный венгерский премьер в интервью YouTube каналу Patrióta.

Ранее сообщалось, что Венгрия ввела санкции против украинцев, которых обвинила в смерти этнического венгра якобы во время мобилизации.