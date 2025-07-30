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Орбан ответил, уважает ли Зеленского
Орбан неожиданно заявил, что уважает Зеленского, но говорит, что тот «допустил ошибки».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после ряда критических высказываний неожиданно заявил, что уважает президента Владимира Зеленского.
Об этом Орбан рассказал в интервью польскому телеканалу wPolsce24, передают WP Wiadomosci.
Венгерский премьер подчеркнул, что фундаментальный принцип всех международных отношений — это уважение.
«То же касается и президента Зеленского. Он избран президентом Украины украинским народом. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что важно, если мы хотим хороших отношений. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки», — говорит Орбан.
Премьер Венгрии утверждает, что якобы год назад Зеленский отклонил его предложение попытаться заключить мир.
«Потом он (Зеленский — Ред.) убедил меня, что время на стороне его страны в этой войне. Он отверг мое толкование, что время на стороне российской стороны. Но мы сегодня здесь. Ситуация президента Зеленского непростая. Очень тяжело объединить нацию, которая находится в безнадежной войне», — добавил Орбан.
Напомним, что в последние месяцы Орбан набросился с критикой и оскорблениями в адрес президента Зеленского. В частности, Орбан обвинил Зеленского в «театральных угрозах» и заявил, что «политика — это не сцена», намекая на актерское прошлое руководителя Украины.
В другом интервью Орбан еще более оскорбительно высказался о Зеленском.
«Я столкнулся с таким в первый раз. Как его назвать? Это такой политик-инфлюэнсер или политик-актер, или, наконец, комик. Кто-то, кто оказался в должности, к которой его предыдущая жизнь совсем не подготовила. Но все же он решил взять на себя эту роль», — говорил в начале июля скандальный венгерский премьер в интервью YouTube каналу Patrióta.
Ранее сообщалось, что Венгрия ввела санкции против украинцев, которых обвинила в смерти этнического венгра якобы во время мобилизации.