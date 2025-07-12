На війні в Україні загинув 21-річний доброволець з Угорщини

21-річний Беньямін Ашер

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В бою за Україну загинув доброволець з Угорщини, 21-річний Беньямін Ашер.

Про це повідомляє угорське видання Telex з посиланням на українські та угорські джерела, а також на слова батька юнака.

У виданні наголошують, що Ашер був не угорцем із Закарпаття, а родом з самої Угорщини.

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За даними ЗМІ, Ашер загинув 24 травня, воювавши у складі 3 окремої штурмової бригади. До вступу на службу до ЗСУ він був контрактником в угорській армії, однак утік звідти, повідомивши свого командира, що збирається на війну в Україну.

Як пише Telex, угорська та українська сторони працюють над поверненням тіла Беньяміна Ашера. Його батько, Натан Ашер, який живе в Канаді, хотів би поховати сина в Києві або Торонто. Він не зможе поїхати до Угорщини, оскільки втік до Канади наприкінці 2010-х років через «дивний випадок», де йому було надано політичний притулок.

Батько добровольця розповів журналістам, що його син проживав у Канаді з 2019 по 2021 рік, після чого повернувся до Угорщини. Батько підтвердив, що Беньямін був контрактником у збройних силах Угорщини до відправлення в Україну. За словам батька, наскільки йому відомо, юнак поїхав до України не навесні 2023 року, а раніше, і про свої плани «нікому нічого не говорив».

«Він любив військову техніку і військову стратегію, і вже у віці восьми років малював танки. Я хотів би, щоб Бенджі поховали в Києві або Торонто. Але точно не в Угорщині, бо тоді я не зможу відвідувати його могилу. Інший аспект полягає в тому, що Беньямін своїми діями і рішеннями чітко став на бік українського народу; з огляду на відомі юридичні наслідки, він, очевидно, ніколи б не повернувся до Угорщини. Ось чому я висловив намір поховати свого сина в Києві. Серцем і душею Беньямін був пов’язаний з Україною та українським народом», — розповів батько загиблого добровольця.

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Раніше повідомлялося, що доброволець зі США поскажився на «м’ясників» і «хабарників» у ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ нібито «втратили більше людей через погане керівництво, ніж від прямих дій РФ».