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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Обстріл Чернівців 12 липня - що відомо про загиблих

Під час нічної атаки російських військ загинули двоє мирних жителів

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Діана Кравченко та Святослав Лазаренко

Діана Кравченко та Святослав Лазаренко

Внаслідок ворожого обстрілу Чернівців 12 липня загинула завідувачка аптеки «Аптека Оптова С.» Діана Кравченко. Їй було 26 років.

Про це повідомила керівниця відділу з корпоративних комунікацій мережі Валентина Йовенко у Facebook.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вночі, 12 липня, внаслідок ворожої атаки рф трагічно загинула наша колега — Кравченко Діана Русланівна, завідувачка аптеки „Аптека оптових С.“, Чернівці 3», — написала вона.

За її словами, дівчина народилася 27 липня 1999 року, їй було лише 26 років. Загибла була щирою, чуйною людиною та справжнім професіоналом, завжди готовою допомогти як колегам, так і відвідувачам аптеки.

«Ми щиро співчуваємо родині, близьким та всім, хто знав Діану, і розділяємо їхній біль та скорботу. Нехай світла пам’ять про неї завжди живе у наших серцях», — додала Йовенко.

Своєю чергою очільник ОВА Руслан Запаранюк повідомив у Е, що внаслідок обстрілу також загинув працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області 43-річний Святослав Лазаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог завдав масованого удару по Чернівцях. У місті 13 липня оголосили день жалоби за жертвами російської атаки.

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