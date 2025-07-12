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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Обстрел Черновцов 12 июля - что известно о погибших

Во время ночной атаки российских войск погибли двое мирных жителей

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Диана Кравченко и Святослав Лазаренко

Диана Кравченко и Святослав Лазаренко

В результате вражеского обстрела Черновцов 12 июля погибла заведующая аптеки «Аптека Оптовая С.» Диана Кравченко. Ей было 26 лет.

Об этом сообщила руководитель отдела по корпоративным коммуникациям сети Валентина Йовенко в Facebook.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ночью, 12 июля, в результате вражеской атаки рф трагически погибла наша коллега — Кравченко Диана Руслановна, заведующая аптеки „Аптека оптовых С.“, Черновцы 3», — написала она.

По ее словам, девушка родилась 27 июля 1999 года, ей было всего 26 лет. Погибшая была искренним, отзывчивым человеком и настоящим профессионалом, всегда готовой помочь как коллегам, так и посетителям аптеки.

«Мы искренне сочувствуем семье, близким и всем, кто знал Диану, и разделяем их боль и скорбь. Пусть светлая память о ней всегда живет в наших сердцах», — добавила Йовенко.

В свою очередь глава ОВА Руслан Запаранюк сообщил в Е, что в результате обстрела также погиб работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области 43-летний Святослав Лазаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что враг нанес массированный удар по Черновцам. В городе13 июля объявили день траурапо жертвам российской атаки.

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