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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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П’яний "зачепер" катався між вагонами метро і тікав від поліції: що йому загрожує

Чоловік у Києві катався між вагонами метро. Його намагалася затримати поліція, але він почав тікати.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
П'яний "зачепер" катався між вагонами метро

П'яний "зачепер" катався між вагонами метро

У Києві на станції метро «Славутич» 30 липня 2025 року правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який, ризикуючи життям, їхав між вагонами електропотягу. Інцидент, що міг закінчитися трагедією, викликав обурення працівників метрополітену та поліції.

Про це пише ГУ Національної поліції у місті Київ.

Побачивши правоохоронців, киянин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, спробував втекти та чинив опір під час затримання. Він повністю ігнорував законні вимоги поліцейських.

Свій небезпечний вчинок чоловік пояснив тим, що катався між вагонами «на спір». А втекти від поліції намагався, щоб уникнути відповідальності за свій необдуманий вчинок. На «зачепера» склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)

  • ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського)

Санкція цих статей передбачає різні види покарання — від накладення штрафу та громадських робіт до виправних робіт або адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, на станції метро «Либідська» в Києві виявили підозрілий предмет. З міркувань безпеки її тимчасово зачинили на вхід і вихід для пасажирів.

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