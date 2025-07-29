Чому листя салату гірке на смак: як виправити проблему

Чому листя салату гірчить / © unsplash.com

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Гіркота з’являється в листях салату як реакція рослини на певні умови. В салаті виділяються речовини лактуцин і лактукопікрин, які допомагають йому захищатися від шкідників, стресових факторів, посухи. Ці речовини й спричиняють гіркий смак. Гіркота — це своєрідний сигнал, що рослина перебуває в стресовому для себе стані.

Спровокувати гіркоту можуть різноманітні природні чинники:

високі температури — салат полюбляє прохолоду (15–20 градусів);

недолік поживних речовин — зокрема, дефіцит азоту;

недостатнє поливання — рослина стресує, підвищуючи рівень лактуцину;

надмірність сонячних променів — ніжне листя отримує тепловий стрес через пряме сонце.

Як уникнути надмірної гіркоти салату: вибирайте в магазині правильно

Насамперед, слід пам’ятати, що не всі сорти салату схильні до появи гіркоти. Деякі з них були спеціально виведені для більш м’якого смаку. Серед них:

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Айсберг — соковитий та хрусткий, з мінімальною гіркотою;

Лолло Россо — салат червоного кольору, який рідко має гірчинку;

Батавія — ніжне листя, яке стійке до спеки.

Також звертайте увагу на те, щоб салат в магазині був свіжим, адже він рідко гірчить. Листя повинне бути яскравим, без темних плям і пожовтіння, пружним, а не жорстким чи в’ялим.

Як вирощувати салат на грядці без гіркоти

Якщо ви вирощуєте салат, то дуже важливо створити для нього правильні умови. Температура повинна не перевищувати 15-20 градусів, тому в спекотні дні не забувайте про сітки, які затінюють.

Дуже важливо регулярно поливати грядки з салатом, щоб ґрунт залишався вологим, але не перезволоженим. Також він повинен бути із pH 6.0–7.0, збагаченим органічними добривами.

Збирати салатне листя краще вранці, коли воно найбільш соковите і містить найменшу кількість гірких речовин. Також вибирайте молоде листя, до початку цвітіння рослини.

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