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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Почему листья салата горькие на вкус: как исправить проблему

Хрустящий и сочный салат — незаменимый ингредиент в наших блюдах. Поэтому очень неприятно, когда его листья приобретают горький привкус. Почему горчит салат и как избежать этой проблемы?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему листья салата горчат

Почему листья салата горчат / © unsplash.com

Горечь появляется в листьях салата как реакция растения на определенные условия. В салате выделяются вещества лактуцин и лактукопикрин, которые помогают ему защищаться от вредителей, стрессовых факторов, засухи. Эти вещества и вызывают горький вкус. Горечь — это своеобразный сигнал, что растение находится в стрессовом для себя состоянии.

Спровоцировать горечь могут различные природные факторы:

  • высокие температуры — салат любит прохладу (15–20 градусов);

  • недостаток питательных веществ — в частности, дефицит азота;

  • недостаточная поливка — растение стряхивает, повышая уровень лактуцина;

  • избыточность солнечных лучей — нежные листья получают тепловой стресс через прямое солнце.

Как избежать чрезмерной горечи салата: выбирайте в магазине правильно

Прежде всего следует помнить, что не все сорта салата склонны к появлению горечи. Некоторые были специально выведены для более мягкого вкуса. Среди них:

  • Айсберг — сочный и хрустящий, с минимальной горечью;

  • Лолло Россо — салат красного цвета, редко имеющий горчинку;

  • Батавия — нежные листья, устойчивые к жаре.

Также обращайте внимание, чтобы салат в магазине был свежим, ведь он редко горчит. Листья должны быть яркими, без темных пятен и пожелтения, упругими, а не жесткими или дряблыми.

Как выращивать салат на грядке без горечи

Если вы выращиваете салат, очень важно создать для него правильные условия. Температура должна не превышать 15-20 градусов, поэтому в жаркие дни не забывайте о тенях, которые затеняют.

Очень важно регулярно поливать грядки с салатом, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной. Также он должен быть с pH 6.0-7.0, обогащенным органическими удобрениями.

Собирать салатные листья лучше утром, когда они наиболее сочные и содержат наименьшее количество горьких веществ. Также выбирайте молодые листья, до начала цветения растения.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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