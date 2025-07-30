Неожиданный бизнес на саранче: продавцов могут наказать штрафами

Доходы от продажи саранчи могут облагать налогом / © ТСН

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После того, как Госпродпотребслужба сообщила о нашествии саранчи в Запорожской области и обнаружении крупных очагов этого вредителя в самом областном центре, часть местных жителей занялась отловом и продажей этого насекомого.

Находчивые украинцы начали публиковать предложения о продаже на интернет-платформах бесплатных объявлений. Среди продавцов даже появилась конкуренция — если одни предлагали саранчу по 15 грн за штуку, то другие определили другую цену — 9 грн за насекомое.

Продавцы пишут, что потенциальными покупателями являются владельцы рептилий и рыбаки. Кроме того, продавцы отмечают, что минимальный заказ должен составлять не менее 1 кг — столько весят примерно 300 насекомых. Как свидетельствует статистика, суммарно объявления о продаже саранчи в Запорожье набрали около 2 тыс. просмотров.

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Учитывая, что в апреле в Украине начались дискуссии о том, должны ли физические лица, продающие товары через интернет, платить налоги, адвокат Марина Бекало, которая специализируется в том числе и в вопросах налогообложения, не исключает, что и продавцы саранчи могут попасть в поле зрения налоговиков.

В комментарии для ТСН.ua Марина Бекало рассказала следующее: «Да, в последнее время все чаще мы слышим о том, что налоговая получила «новые инструменты» налогового контроля и идентификации продавцов товаров, осуществляющих торговую деятельность через интернет-торговые платформы/площадки».

И продолжила: «То есть налоговикам стала доступна информация о гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары (фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации)».

По ее словам, детали такого инструмента не разглашаются, но можно предположить, что ГНС Украины получает такие сведения непосредственно от интернет-торговых платформ (площадок) и курьерских служб доставки о лицах, осуществляющих систематическую продажу товаров с признаками предпринимательской (коммерческой) деятельности.

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«Какую продажу можно считать такой, что имеет признаки предпринимательской деятельности? Если физическое лицо систематически продает определенную группу товаров через интернет-платформу, оптом или в розницу, и есть системность, то такая деятельность имеет признаки предпринимательской, а следовательно такая платформа передает информацию в налоговую, которая в свою очередь направит письменный запрос такому продавцу товаров о предоставлении разъяснений касательно его деятельности, проведет проверку (возможно, контрольную закупку товара). В таком случае налоговики составляют акт проверки и налагают соответствующие штрафные санкции», — говорит адвокат.

Является ли продажа саранчи предпринимательством

На этот вопрос Марина Бекало ответила так: «Можно ли считать, что продажа саранчи является предпринимательской деятельностью? Конечно. Эта деятельность предполагает сбор продукта (возможно, переработку, очистку, хранение) с целью сбыта уже в качестве товара (для получения коммерческой цели/выгоды). Как следствие, такая деятельность может привлечь внимание налоговых органов и не только».

Объявления о продаже саранчи. Скриншот

Уточняя, Марина Бекало добавляет: «Да, саранча может считаться как товар, а ее продажа как предпринимательская (коммерческая) деятельность. Любая коммерческая деятельность без регистрации субъекта хоздеятельности (ФЛП) является противоправной, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1700-3400 грн, финансовые санкции за нарушение налогового законодательства, (непредоставление или несвоевременное представление отчетности) 340 грн и 10% от суммы незадекларированного дохода (налогового обязательства), но и налоговое обязательство тоже нужно будет заплатить в виде 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора на весь полученный доход».

Кроме того, на днях в соцсетях одна из волонтерок сначала призвала желающих собирать саранчу, чтобы помочь насекомоядным птицам, но впоследствии написала, что не надо, потому как фермеры могли использовать ядовитые химикаты и насекомые стали опасными.

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Иными словами, если какое-нибудь, например, рыбное хозяйство, закупит у населения саранчу неизвестного происхождения в качестве дешевого корма, то это может угрожать жизни и здоровью рыбы.

Об этом нюансе Марина Бекало говорит следующее: «Да, рыбные (фермерские) хозяйства должны использовать корма, отвечающие установленным стандартам качества и безопасности. В случае нарушения норм и стандартов выращивания рыб, такие действия могут квалифицироваться как нарушение правил специального использования объектов животного мира, за что предусмотрена административная ответственность. А если противоправные действия привели к тяжелым последствиям (экологическая катастрофа, мор рыбы, отравления и т.п.), то нарушитель может быть привлечен и к уголовной ответственности».

На продажу саранчи отреагировали в Раде

Необычный бизнес изобретательных украинцев прокомментировали и в Верховной Раде.

«Государственная налоговая служба Украины осуществляет мониторинг популярных маркетплейсов и социальных сетей и выявляет физических лиц, регулярно продающих товары без регистрации предпринимательской деятельности», — сообщила ТСН.ua заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

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По ее словам, граждане, систематически осуществляющие продажу товаров онлайн и при этом не зарегистрированные как предприниматели, фактически ведут предпринимательскую деятельность без надлежащего учета и уплаты налогов.

«Такие случаи и являются объектом усиленного контроля со стороны налоговой службы. Единичные продажи товаров через маркетплейсы или социальные сети пока не являются первоочередным объектом налогового контроля со стороны ГНС», — говорит парламентария.

И добавляет: «Согласно Налоговому кодексу, продажа товаров — это любая передача товара за деньги или иную компенсацию. Под товарами понимаются как материальные вещи (одежда, техника и т.п.), так и нематериальные активы (например, ценные бумаги). Если физическое лицо получает доход от продажи товаров, он включается в общий годовой доход и подлежит налогообложению. Налоговый кодекс не предусматривает отдельный порядок для налогообложения таких доходов, поэтому они облагаются налогом на общих основаниях».

Ольга Василевская-Смаглюк отмечает, что ГНС разграничивает не систематические продажи и системную предпринимательскую деятельность по продаже товаров гражданами. Иными словами, саранча может быть причиной интереса в случае, если гражданин получает доход системно, не регистрируясь как субъект предпринимательской деятельности.

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Ранее сообщалось о том, что нашествие саранчи охватывает Украину.

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