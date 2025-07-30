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Дружина Остапчука посварилася з відомим ведучим: "Поводиться як базарна баба"
Слава Дьомін поскаржився, що Володимир Остапчук заблокував його у Мережі. Тим часом Катерина Полтавська різко йому відповіла.
Дружина українського шоумена Володимира Остапчука посварилася з ведучим та інтерв'юером Славою Дьоміним.
Все почалося з того, що Дьомін поскаржився, що Остапчук заблокував його в Instagram. Зокрема, інтерв'юер опублікував допис, на якому помітно, що він не може знайти акаунт ведучого. А все тому, що Остапчук його заблокував. Дьомін з інтригою натякнув, що тут не обійшлося без дружини ведучого – блогерки Катерини Полтавської.
"Щойно з подивом виявив, що мене заблокував Вова Остапчук. Вово, Каті привіт", - зазначив Дьомін.
Катерина Полтавська не стрималася та відповіла. Блогерка зазначила, що її чоловік заблокував Дьоміна ще майже рік тому. Сталося це тому, що подружжя обурило відео, які інтерв'юер випускає про них на своєму YouTube-каналі, мовляв, подає недостовірну інформацію.
"Я йому вже казала особисто, що я про нього думаю, коли він обговорював вагітну мене у своїх відео, не надаючи жодних доказів своїм словам. Мені дивно, коли чоловік поводиться як базарна баба, ще й публічно викладає, що його заблокували, передаючи привіт дівчині, яка до цього жодного стосунку не має", - обурилася Полтавська.
Катерина зазначила, що раніше зверталася до Слави Дьоміна в особистих повідомленнях та писала, що її обурюють його відео. Утім, тоді діалогу між ними не вийшло. Нині ж блогерка переконана, що ведучий піариться на відомих прізвищах.
"Слава за свої 40 років так слави і не досяг, тому робить це за рахунок чужих прізвищ. У нього увесь контент побудований на інших людях. І я звикла вирішувати питання особисто, а не через сторіз, тому і Славі тоді, коли мені був неприємним його контент, писала в особисті. Як дістав вже цей хайп", - обурилася блогерка.
Сам Слава Дьомін на слова Катерини Полтавської поки що не реагує.
Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука зізналась, що чоловік освідчився їй. Катерина Полтавська просто приголомшила вартістю обручки.