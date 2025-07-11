МЗС України: Угорщина маніпулює інформацією про смерть мобілізованого

Григорій Тихий / © МЗС України

Реклама

Київ різко відреагував на заяви угорської влади щодо смерті громадянина Угорщини після інциденту у ТЦК на Закарпатті. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що Будапешт спотворює реальність та використовує трагедію в політичних цілях.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, передає «Європейська правда».

За словами Тихого, угорські політики у своїх заявах повністю оминають головну причину мобілізації в Україні — повномасштабну агресію Росії.

Реклама

Водночас риторика Будапешта, яка уникає згадок про РФ, підіграє російській пропаганді.

«Заяви керівництва Угорщини щодо трагедії, що сталася, про мобілізацію в Україні, є маніпулятивними. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді», — заявив Тихий.

У МЗС закликали угорську сторону утриматися від маніпуляцій та не шкодити українсько-угорським відносинам, особливо в умовах триваючої загрози з боку Росії.

«Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, в тому числі угорського походження, зобов’язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави», — підсумував Тихий.

Реклама

Нагадаємо, 10 липня Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України Федора Шандора у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про загибель угорського громадянина на Закарпатті, нібито після побиття представниками ТЦК.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив співчуття родині загиблого, заявивши, що чоловік став жертвою «примусової мобілізації в Україні».

Водночас у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що загиблий — Йосип Шебештень — був громадянином України, якого мобілізували 14 червня згідно з чинним законодавством.

За інформацією військових, 18 червня Шебештень самовільно залишив місце служби без зброї, а через шість днів звернувся до медичного закладу в Береговому. Медики, як зазначено, не виявили на ньому жодних ознак побиття чи тілесних ушкоджень.

Реклама