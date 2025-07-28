ChatGPT / © Pexels

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Листування з ChatGPT не така вже приватна, як може здатися — у судовому процесі вона може бути розкрита. На відміну від спілкування з ліцензованими психологами, лікарями чи адвокатами, взаємодія з ChatGPT не має такого ж рівня юридичного захисту та конфіденційності.

Про це розповів Глава компанії OpenAI Сем Альтман під час подкасту з Тео Воном на Youtube.

Альтман підкреслив, що у разі судового розгляду компанія може бути змушена надати транскрипцію діалогу користувача з чат-ботом на вимогу суду. Тож, за його словами, якщо ви ділитеся з ШІ особистими або чутливими деталями, слід усвідомлювати, що ці розмови потенційно можуть стати доступними іншим.

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На відміну від зашифрованих месенджерів, таких як Signal чи WhatsApp, переписки з ChatGPT технічно можуть бути переглянуті компанією. Це пояснюється тим, що OpenAI частково використовує ці дані для вдосконалення моделі та виявлення можливих порушень політики.

Хоча компанія декларує, що повідомлення користувачів у безкоштовній і платній версіях ChatGPT зберігаються не більше 30 днів, у деяких випадках вони можуть зберігатися довше — з міркувань безпеки чи юридичних потреб. Ця ситуація викликає занепокоєння щодо конфіденційності, особливо на тлі зростання довіри людей до ШІ у розв’язання особистих проблем.

Альтман вважає, що спілкування з мовними моделями має бути захищене так само як і конфіденційні консультації з фахівцями. Він закликає якомога швидше законодавчо врегулювати це питання.

Тим часом OpenAI анонсує запуск нової потужної версії своєї моделі — GPT-5, яка, за очікуваннями, майже не відрізнятиметься у спілкуванні від людини.

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Конкуренцію компанії продовжує складати Ілон Маск, який презентував Grok 4 — штучний інтелект, що, за його словами, є «найрозумнішою ШІ-системою за всю історію». Проте, як з’ясувалося, чат-бот регулярно черпає відповіді з особистих дописів самого Маска, що викликає подив у користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти застерігають, що не варто ділитися з ChatGPT особистою чи чутливою інформацією, адже є ризик витоку або розкриття даних. Експерти радять не ділитися з ChatGPT особистими даними, такими як паспортна інформація, ІПН, адреса, місцезнаходження, відомості про сім’ю, дітей чи роботу. Також не рекомендується надавати номер телефону або електронну пошту, оскільки ці дані можуть бути використані для ідентифікації та відстеження вашої активності.