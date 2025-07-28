Чому наш мозок швидко старіє: вчені виявили причину

Мозок старіє через комплекс взаємопов’язаних процесів / © pixabay.com

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Японські вчені з’ясували, що зниження активності певного гена може запускати передчасне старіння мозку та погіршувати пам’ять.

Дослідження опубліковано в The EMBO Journal та розкриває нові механізми, що впливають на роботу нейрональних стовбурових клітин.

Команда під керівництвом Тайто Мацуди з Інституту науки і технологій Нара вивчила зразки мозку мишей на різних етапах життя за допомогою секвенування одиночних клітин. Вони виявили, що експресія гена Setd8, який контролює епігенетичні мітки на гістонах, різко знижується вже в ранньому дорослому віці.

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Це призводить до погіршення поділу нейрональних стовбурових клітин та формування нових нейронів, що відбивається на здатності до навчання та запам’ятовування.

Штучне пригнічення Setd8 у тварин викликало молекулярні зміни, аналогічні тим, що відбуваються під час вікового старіння мозку. Таким чином, Setd8 може стати важливим біомаркером та потенційною метою для терапії.

Автори наголошують, що розуміння ролі цього гена відкриває шлях до створення нових методів, які зможуть уповільнити або навіть зупинити процеси раннього старіння мозку та допомогти у профілактиці вікових захворювань, зокрема хворобу Альцгеймера.

Раніше повідомлялося про те, як якість сну може вплинути на старіння мозку.

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