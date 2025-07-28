Почему наш мозг быстро стареет: ученые обнаружили причину

Мозг стареет из-за комплекса взаимосвязанных процессов / © pixabay.com

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Японские ученые выяснили, что снижение активности определенного гена может запускать преждевременное старение мозга и ухудшать память.

Исследование опубликовано в The EMBO Journal и раскрывает новые механизмы, влияющие на работу нейрональных стволовых клеток.

Команда под руководством Тайто Мацуда из Института науки и технологий Нара изучила образцы мозга мышей на разных этапах жизни с помощью секвенирования одиночных клеток. Они обнаружили, что экспрессия гена Setd8, контролирующего эпигенетические метки на гистонах, резко снижается уже в раннем взрослом возрасте.

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Это приводит к ухудшению деления нейрональных стволовых клеток и формированию новых нейронов, что отражается на способности к обучению и запоминанию.

Искусственное угнетение Setd8 у животных вызвало молекулярные изменения, аналогичные происходящим во время возрастного старения мозга. Таким образом, Setd8 может стать важным биомаркером и потенциальными целями для терапии.

Авторы отмечают, что понимание роли этого гена открывает путь к созданию новых методов, которые смогут замедлить или даже остановить процессы раннего старения мозга и помочь в профилактике возрастных заболеваний, в частности, болезнь Альцгеймера.

Ранее сообщалось о том, как качество сна может повлиять на старение мозга.

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