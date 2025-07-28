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Почему наш мозг быстро стареет: ученые обнаружили причину
Проблемы человеческого мозга остаются предметом постоянных исследований ученых со всего мира. Последнее из исследований показало, почему наш мозг быстро стареет.
Японские ученые выяснили, что снижение активности определенного гена может запускать преждевременное старение мозга и ухудшать память.
Исследование опубликовано в The EMBO Journal и раскрывает новые механизмы, влияющие на работу нейрональных стволовых клеток.
Команда под руководством Тайто Мацуда из Института науки и технологий Нара изучила образцы мозга мышей на разных этапах жизни с помощью секвенирования одиночных клеток. Они обнаружили, что экспрессия гена Setd8, контролирующего эпигенетические метки на гистонах, резко снижается уже в раннем взрослом возрасте.
Это приводит к ухудшению деления нейрональных стволовых клеток и формированию новых нейронов, что отражается на способности к обучению и запоминанию.
Искусственное угнетение Setd8 у животных вызвало молекулярные изменения, аналогичные происходящим во время возрастного старения мозга. Таким образом, Setd8 может стать важным биомаркером и потенциальными целями для терапии.
Авторы отмечают, что понимание роли этого гена открывает путь к созданию новых методов, которые смогут замедлить или даже остановить процессы раннего старения мозга и помочь в профилактике возрастных заболеваний, в частности, болезнь Альцгеймера.
Ранее сообщалось о том, как качество сна может повлиять на старение мозга.