Переписки с ChatGPT могут быть использованы в судебном процессе - глава OpenAI

ЧатГПТ / © Pexels

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Переписка с ChatGPT не такая уж частная, как может показаться — в судебном процессе она может быть раскрыта. В отличие от общения с лицензированными психологами, врачами или адвокатами, взаимодействие с ChatGPT не имеет такого же уровня юридической защиты и конфиденциальности.

Об этом рассказал Глава компании OpenAI Сэм Альтман во время подкаста с Тео Воном на Youtube.

Альтман подчеркнул, что в случае судебного разбирательства компания может быть вынуждена предоставить транскрипцию диалога пользователя с чат-ботом по требованию суда. Поэтому, по его словам, если вы делитесь с ИИ личными или чувствительными деталями, следует осознавать, что эти разговоры потенциально могут стать доступными другим.

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В отличие от зашифрованных мессенджеров, таких как Signal или WhatsApp, переписки с ChatGPT технически могут быть просмотрены компанией. Это объясняется тем, что OpenAI частично использует эти данные для совершенствования модели и выявления возможных нарушений политики.

Хотя компания декларирует, что сообщения пользователей в бесплатной и платной версиях ChatGPT хранятся не более 30 дней, в некоторых случаях они могут храниться дольше — из соображений безопасности или юридических потребностей. Эта ситуация вызывает беспокойство относительно конфиденциальности, особенно на фоне роста доверия людей к ИИ в решении личных проблем.

Альтман считает, что общение с языковыми моделями должно быть защищено так же как и конфиденциальные консультации со специалистами. Он призывает как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос.

Тем временем OpenAI анонсирует запуск новой мощной версии своей модели — GPT-5, которая, по ожиданиям, почти не будет отличаться в общении от человека.

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Конкуренцию компании продолжает составлять Илон Маск, который презентовал Grok 4 — искусственный интеллект, который, по его словам, является «самой умной ИИ-системой за всю историю». Однако, как выяснилось, чат-бот регулярно черпает ответы из личных сообщений самого Маска, что вызывает недоумение у пользователей.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты предостерегают, что не стоит делиться с ChatGPT личной или чувствительной информацией, ведь есть риск утечки или раскрытия данных. Эксперты советуют не делиться с ChatGPT личными данными, такими как паспортная информация, ИНН, адрес, местонахождение, сведения о семье, детях или работе. Также не рекомендуется предоставлять номер телефона или электронную почту, поскольку эти данные могут быть использованы для идентификации и отслеживания вашей активности.