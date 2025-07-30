Украина завершает разработку баллистических ракет — Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Украина приблизилась к серийному производству собственных баллистических ракет.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью ВВС, отвечая на вопрос, когда можно надеяться на регулярное применение украинской баллистики по целям в России.

Он напомнил, что президент Зеленский ранее анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику.

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«Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, еще в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ испытали первую баллистическую ракету собственного производства. По его словам, применение этой ракеты было успешным. Тогда глава государства не уточнил, о какой ракете шла речь.

Однако в июне 2025-го он подтвердил, что успешные испытания ракеты «Сапсан» уже состоялись.

В свою очередь военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак уточнил, что «Сапсан» испытали в середине мая этого же года.

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