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Украина завершает разработку баллистических ракет — Шмыгаль
Президент Зеленский ранее анонсировал, что Украина вскоре будет иметь собственную баллистику.
Украина приблизилась к серийному производству собственных баллистических ракет.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью ВВС, отвечая на вопрос, когда можно надеяться на регулярное применение украинской баллистики по целям в России.
Он напомнил, что президент Зеленский ранее анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику.
«Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, еще в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ испытали первую баллистическую ракету собственного производства. По его словам, применение этой ракеты было успешным. Тогда глава государства не уточнил, о какой ракете шла речь.
Однако в июне 2025-го он подтвердил, что успешные испытания ракеты «Сапсан» уже состоялись.
В свою очередь военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак уточнил, что «Сапсан» испытали в середине мая этого же года.