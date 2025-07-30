Термін БЗВП змінили: скільки тепер дають часу на підготовку мобілізованих

Українські військові. Фото ілюстративне

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Тривалість базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшили до 51 доби.

Про це сьогодні, 30 липня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань підготовки.

Сирський наголосив, що якість підготовки є основою стійкості українських військ, тому запевнив, що цей напрям діяльності має залишатися пріоритетним.

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За його словами, за напрям підготовки відповідальний заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скибюк.

«Відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер — 51 доба», — каже Сирський.

За його словами, військовим-новобранцям додатково виділили час для:

навчання з протидії ударним дронам,

вогневої та інженерної підготовки,

виживання в окопних умовах.

Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

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«Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті», — додав головком ЗСУ.

Раніше керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут шокував проблемами із підготовкою мобілізованих в Україні.