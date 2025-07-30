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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Термін БЗВП змінили: скільки тепер дають часу на підготовку мобілізованих

За словами Сирського, термін БЗВП збільшили до 51 доби і оновили програму підготовки мобілізованих.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Українські військові. Фото ілюстративне

Українські військові. Фото ілюстративне

Тривалість базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшили до 51 доби.

Про це сьогодні, 30 липня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань підготовки.

Сирський наголосив, що якість підготовки є основою стійкості українських військ, тому запевнив, що цей напрям діяльності має залишатися пріоритетним.

За його словами, за напрям підготовки відповідальний заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скибюк.

«Відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер — 51 доба», — каже Сирський.

За його словами, військовим-новобранцям додатково виділили час для:

  • навчання з протидії ударним дронам,

  • вогневої та інженерної підготовки,

  • виживання в окопних умовах.

Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

«Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті», — додав головком ЗСУ.

Раніше керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут шокував проблемами із підготовкою мобілізованих в Україні.

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