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- Війна
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Термін БЗВП змінили: скільки тепер дають часу на підготовку мобілізованих
За словами Сирського, термін БЗВП збільшили до 51 доби і оновили програму підготовки мобілізованих.
Тривалість базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшили до 51 доби.
Про це сьогодні, 30 липня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань підготовки.
Сирський наголосив, що якість підготовки є основою стійкості українських військ, тому запевнив, що цей напрям діяльності має залишатися пріоритетним.
За його словами, за напрям підготовки відповідальний заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скибюк.
«Відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер — 51 доба», — каже Сирський.
За його словами, військовим-новобранцям додатково виділили час для:
навчання з протидії ударним дронам,
вогневої та інженерної підготовки,
виживання в окопних умовах.
Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.
«Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті», — додав головком ЗСУ.
Раніше керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут шокував проблемами із підготовкою мобілізованих в Україні.