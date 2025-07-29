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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Закон про військову підготовку для медиків підписано: кого стосується

Українських студентів-медиків зобов’яжуть проходити військову підготовку — це реакція на потреби армії під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лікарі

Лікарі / © Freepik

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13276, який передбачає запровадження обов’язкової військової підготовки для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Зміни набудуть чинності у 2026 році.

Про це стало відомо з картки законопроєкту, передає «Бабель».

Раніше участь у такій підготовці була добровільною та стосувалася переважно студентів-контрактників. На сьогодні лише близько 5% студентів-медиків проходять навчання як офіцери запасу медичної служби.

Законопроєкт є відповіддю на наслідки повномасштабної війни, які проявились, зокрема, у нестачі військових медиків. Як зазначив автор документа, голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, до 2022 року потреба у такій кількості медиків у ЗСУ була відсутня, тому система освіти має адаптуватися до нових реалій.

Згідно з новим законом:

  • Військова підготовка стане обов’язковою для всіх студентів медичних і фармацевтичних вишів, які придатні до служби.

  • Усі навчальні заклади незалежно від форми власності повинні забезпечити цю підготовку.

  • МОЗ отримає повноваження погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей та обсяги підготовки.

Наразі підготовку офіцерів запасу медичної служби здійснюють кафедри військової медицини у 10 із 15 медичних університетів, які підпорядковані МОЗ. У сфері управління МОН — ще 9 медичних вишів, проте повноцінні військові підрозділи є лише у чотирьох із них.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки України проводить реформу шкільної освіти: з 2027 року предмет «Захист України» стане обов’язковим для всіх учнів старших класів. Його зміст адаптовано до актуальних викликів і потреб національної безпеки. Основна мета — навчити підлітків діяти в екстрених ситуаціях, протидіяти дезінформації, захищати себе та формувати національну ідентичність.

Програма вже включає теми з домедичної допомоги, керування дронами, цифрової безпеки й правил поведінки під час небезпеки. За словами міністра освіти Оксена Лісового, це — приклад практичної й змістовної освіти нового покоління.

На сьогодні понад 280 тисяч старшокласників (близько 65%) вже навчаються за оновленою програмою. Викладанням займаються більш як 4 тисячі педагогів, у тому числі понад 400 ветеранів, які діляться реальним бойовим досвідом. У країні працює 965 навчальних осередків, а до 2027 року МОН планує розширити цю мережу до 100% охоплення, створивши ще близько 500 центрів. На предмет відведено дві години на тиждень, а школи отримують оновлену матеріально-технічну базу.

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