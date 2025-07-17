Дрони та меддопомога: що тепер вивчатимуть у школах від 2027 року

Школа

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Міністерство освіти та науки України трансформує систему шкільної освіти. Вже з 2027 року предмет «Захист України» стане базовим для кожного старшокласника. Його наповнення змінюється відповідно до сучасних викликів та безпекових потреб країни.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, ключова мета нового предмета — дати учням практичні навички, які допоможуть їм діяти у надзвичайних ситуаціях, убезпечити себе, протистояти дезінформації та сформувати власну ідентичність.

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У програму вже включено домедичну допомогу, керування безпілотниками, цифрову безпеку та правила поведінки в умовах загрози. Це — не просто додаткова підготовка, а обов’язковий освітній компонент, який, як зазначає Лісовий, «показує, якою має бути сучасна, практична й змістовна освіта».

Наразі за оновленою програмою навчається понад 280 тисяч учнів — це близько 65% старшокласників. В Україні вже працює 965 навчальних осередків, де викладають понад 4 тисячі вчителів, серед яких більше 400 ветеранів, які діляться власним бойовим досвідом.

Затверджено 2 години предмета щотижня, а також оновлено матеріально-технічну базу. До вересня 2027 року МОН планує охопити 100% учнів 10-11 класів. Для цього необхідно створити ще близько 500 навчальних центрів.

«Це не про минуле — це про майбутнє», — підкреслив міністр. І додав, що підхід, який впроваджується зараз, є прикладом нової моделі української освіти в умовах війни.

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Нагадаємо, на початок 2024–2025 навчального року в українських школах усіх форм навчання було зареєстровано 3,74 мільйона учнів — це найнижчий показник за останні три десятиліття. Зменшення кількості школярів, ймовірно, продовжиться.

Станом на сьогодні, щонайменше 9,3% учнів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном, але залишаються у складі української освітньої системи. Насправді ця цифра може бути ще вищою, адже чимало дітей після виїзду з країни взагалі припиняють навчання в українських школах.