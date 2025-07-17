Промоутер Джошуа спрогнозував результат реваншу Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

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Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився своїм прогнозом на бій-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

На думку промоутера, український боксер вдруге нокаутує британця.

"Даніель продемонстрував величезну силу духу в бою з Ей Джеєм. Він у хорошій фізичній та психологічній формі. Але Усика не вивести з себе. Мабуть, найвидатнішою людиною нашого покоління за цією навичкою є Тайсон Ф'юрі, однак навіть у нього це не вийшло.

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Коли Дюбуа кричав Усику в обличчя, Олександр був непохитним. Це змушує мене віддати йому перевагу в цьому бою. Навіть без усього того, що було вчора, я завжди обирав Усика. Хоча я справді вважаю, що Дюбуа є загрозою. Він має потужний удар. Він дуже впевнений у собі.

Усик просто занадто хороший боксер, і я думаю, що він нокаутує Дюбуа. Він зупинить його пізно, як минулого разу, але, можливо, трохи пізніше. Даніель становить загрозу в бою, і я думаю, що у нього є шанс.

Рано чи пізно час бере своє. Я просто не думаю, що це буде в суботу. Можливо, справа буде навіть не в цьому. Якщо тебе вдарить Даніель Дюбуа, це проблема. Неважливо, наскільки ти хороший", – наводить слова Гірна Boxing News 24.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.