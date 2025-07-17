Промоутер Джошуа спрогнозировал результат реванша Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

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Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился своим прогнозом на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По мнению промоутера, украинский боксер во второй раз нокаутирует британца.

"Даниэль продемонстрировал огромную силу духа в бою с Эй Джеем. Он в хорошей физической и психологической форме. Но Усика не вывести из себя. Пожалуй, самым выдающимся человеком нашего поколения по этому навыку является Тайсон Фьюри, однако даже у него это не получилось.

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Когда Дюбуа кричал Усику в лицо, Александр был непреклонен. Это заставляет меня отдать ему предпочтение в этом бою. Даже без всего того, что было вчера, я всегда выбирал Усика. Хотя я действительно считаю, что Дюбуа представляет угрозу. У него мощный удар. Он очень уверен в себе.

Усик просто слишком хороший боксер, и я думаю, что он нокаутирует Дюбуа. Он остановит его поздно, как в прошлый раз, но, возможно, чуть позже. Даниэль представляет угрозу в бою, и я думаю, что у него есть шанс.

Рано или поздно время берет свое. Я просто не думаю, что это будет в субботу. Может быть, дело будет даже не в этом. Если тебя ударит Даниэль Дюбуа, это проблема. Неважно, насколько ты хорош", – приводит слова Хирна Boxing News 24.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

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Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.