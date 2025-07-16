Победителя реванша Усик – Дюбуа оригинально вызвали на бой (видео)

Джозеф Паркер / © Associated Press

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Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер вызвал на бой победителя грядущего реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO у Александром Усиком и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Новозеландский боксер на своей странице в Instagram опубликовал музыкальное видеообращение к украинцу и британцу под песню Джонни Кеша "Walk the Line".

"Я прошел очередь. Теперь я стою в ее начале. Ты мой следующий", – подписал видео Паркер.

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Отметим, что в феврале этого года Джозеф должен был биться с Дюбуа за титул IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции, причем сохранил пояс у себя.

Ожидалось, что победитель боя Дюбуа – Паркер станет следующим соперником Усика. В поединке с новозеландцем Даниэля заменил конголезец Мартин Баколе, которого Джозеф нокаутировал уже во втором раунде.

Позже Дюбуа договорился об объединительном бое с Усиком, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.