- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 2 хв
Переможця реваншу Усик – Дюбуа оригінально викликали на бій (відео)
Джозеф Паркер записав музичне відеозвернення до українця та британця.
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер викликав на бій переможця прийдешнього реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у Олександром Усиком та чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа.
Новозеландський боксер на своїй сторінці в Instagram опублікував музичне відеозвернення до українця та британця під пісню Джонні Кеша "Walk the Line".
"Я пройшов чергу. Тепер я стою на її початку. Ти мій наступний", – підписав відео Паркер.
Зазначимо, що у лютому цього року Джозеф повинен був битися з Дюбуа за титул IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію, причому зберіг пояс у себе.
Очікувалося, що переможець бою Дюбуа – Паркер стане наступним суперником Усика. У поєдинку з новозеландцем Даніеля замінив конголезець Мартін Баколе, якого Джозеф нокаутував вже в другому раунді.
Пізніше Дюбуа домовився про об'єднавчий бій з Усиком, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.
Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.