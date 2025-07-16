Переможця реваншу Усик – Дюбуа оригінально викликали на бій (відео)

Джозеф Паркер / © Associated Press

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Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер викликав на бій переможця прийдешнього реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у Олександром Усиком та чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа.

Новозеландський боксер на своїй сторінці в Instagram опублікував музичне відеозвернення до українця та британця під пісню Джонні Кеша "Walk the Line".

"Я пройшов чергу. Тепер я стою на її початку. Ти мій наступний", – підписав відео Паркер.

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Зазначимо, що у лютому цього року Джозеф повинен був битися з Дюбуа за титул IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію, причому зберіг пояс у себе.

Очікувалося, що переможець бою Дюбуа – Паркер стане наступним суперником Усика. У поєдинку з новозеландцем Даніеля замінив конголезець Мартін Баколе, якого Джозеф нокаутував вже в другому раунді.

Пізніше Дюбуа домовився про об'єднавчий бій з Усиком, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.