Дроны и медпомощь: что теперь будут изучать в школах с 2027 года

Школа

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Министерство образования и науки Украины трансформирует систему школьного образования Уже с 2027 предмет «Защита Украины» станет базовым для каждого старшеклассника. Его наполнение изменяется в соответствии с современными вызовами и потребностями безопасности страны.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лесной.

По его словам, ключевая цель нового предмета — дать учащимся практические навыки, которые помогут им действовать в чрезвычайных ситуациях, обезопасить себя, противостоять дезинформации и сформировать собственную идентичность.

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В программу уже включены в медицинскую помощь, управление беспилотниками, цифровую безопасность и правила поведения в условиях угрозы.

Сейчас по обновленной программе обучается более 280 тысяч учащихся — около 65% старшеклассников. В Украине уже работает 965 учебных ячеек, где преподают более 4 тысяч учителей, среди которых более 400 ветеранов, которые делятся собственным боевым опытом.

Утверждены 2 часа предмета еженедельно, а также обновлена материально-техническая база. К сентябрю 2027 года МОН планирует охватить 100% учащихся 10-11 классов. Для этого необходимо создать еще около 500 учебных центров.

«Это не о прошлом — это о будущем», — подчеркнул министр. И добавил, что вводимый сейчас подход является примером новой модели украинского образования в условиях войны.

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Напомним, на начало 2024-2025 учебного года в украинских школах всех форм обучения было зарегистрировано 3,74 миллиона учеников — это самый низкий показатель за последние три десятилетия. Уменьшение количества школьников, вероятно, продолжится.

По состоянию на сегодняшний день, по меньшей мере, 9,3% учеников (около 345 тысяч детей) учатся за границей, но остаются в составе украинской образовательной системы. На самом деле эта цифра может быть еще выше, ведь многие дети после выезда из страны вообще прекращают обучение в украинских школах.