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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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372
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На Миколаївщині п’ятирічний хлопчик ледь не загинув через підпал сухостою

Мати з сином не встигли евакуюватися — допомога надійшла в останній момент.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Хлопчика вдалось врятувати

Хлопчика вдалось врятувати / © ДСНС

У Миколаївській області п’ятирічний хлопчик ледь не загинув під час масштабної пожежі, що виникла через займання сухостою. Потужний вітер швидко поширив вогонь, і полум’я почало стрімко наближатися до житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Telegram.

У двоповерховому будинку на той момент перебували мати з дитиною. Спершу жінка не усвідомила серйозність ситуації, сподіваючись, що загроза омине їхній дім. Однак вогонь підступив впритул, а густий дим охопив помешкання, позбавивши людей можливості самостійно евакуюватися.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони винесли хлопчика з будинку та надали йому необхідну допомогу. На щастя, дитина не постраждала, лише сильно злякалася.

На жаль, без постраждалих не обійшлося — ще один чоловік, який намагався врятувати майно, отримав опіки.

ДСНС закликає громадян бути обережними з вогнем, особливо у вітряну погоду, та вчасно викликати рятувальників у разі загрози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині через недопалок сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинула 84-річна жінка. Вогонь швидко поширився із сухої трави на будинок, де вона мешкала. Її донька намагалася врятувати матір, але отримала опіки й була госпіталізована.

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