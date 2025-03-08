Смертельне паління сухостою: на Івано-Франківщині загинула пенсіонерка

В області було зареєстровано 82 пожежі в екосистемах.

У селі Борники, Тлумацької територіальної громади, рятувальники виявили тіло 83-річної жінки. За попередньою інформацією, вона могла загинути внаслідок спалювання сухої трави.

Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківській області.

За даними ДСНС, це вже третя смерть у регіоні, пов’язана зі спалюванням сухостою. Незважаючи на численні застереження, мешканці продовжують підпалювати траву, що призводить до небезпечних пожеж та фатальних випадків.

Рятувальники разом із поліцією, екологічною інспекцією та лісовими господарствами проводять рейди у громадах області, щоб запобігти новим займанням та виявити порушників.

Фахівці нагадують, що спалювання сухої трави є незаконним і може спричинити не лише штрафи, а й трагедії.

Наслідки пожежі

Наслідки пожежі на Прикарпатті

Нагадаємо, у селі Заможне Житомирського району пожежа забрала життя чотирьох осіб, серед загиблих є діти.

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