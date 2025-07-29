На Николаевщине пятилетний мальчик едва не погиб из-за поджога сухостоя

Мальчика удалось спасти

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В Николаевской области пятилетний мальчик едва не погиб во время масштабного пожара, возникшего из-за возгорания сухостоя. Мощный ветер быстро распространил огонь, и пламя начало стремительно приближаться к жилому дому.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

В двухэтажном доме на тот момент находились мать с ребенком. Сначала женщина не осознала серьезность ситуации, надеясь, что угроза обойдет их дом. Однако огонь подступил вплотную, а густой дым охватил помещение, лишив людей возможности самостоятельно эвакуироваться.

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На место оперативно прибыли спасатели. Они вынесли мальчика из дома и оказали ему необходимую помощь. К счастью, ребенок не пострадал, только сильно испугался.

К сожалению, без пострадавших не обошлось — еще один человек, который пытался спасти имущество, получил ожоги.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными с огнем, особенно в ветреную погоду, и вовремя вызвать спасателей в случае угрозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Николаевщине из-за окурка произошел масштабный пожар, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Огонь быстро распространился с сухой травы на дом, где она жила. Ее дочь пыталась спасти мать, но получила ожоги и была госпитализирована.

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