Ядерна зима може бути небезпечнішою, ніж передбачали вчені

Ядерна війна

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Ядерна війна — хоч і залишається гіпотетичним сценарієм — здатна повністю змінити клімат на Землі, викликати глобальний голод і зруйнувати аграрні системи.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Research Letters, де вчені з Пенсильванського університету змоделювали наслідки ядерної зими.

У центрі уваги — світове виробництво кукурудзи, однієї з ключових зернових культур. За словами автора дослідження метеоролога Юніна Ши, у найгіршому сценарії ядерна війна може скоротити глобальний урожай кукурудзи до 87%. Навіть обмежений конфлікт призведе до зменшення врожаю щонайменше на 7%.

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В основі моделі — шість варіантів розвитку ядерної війни з аналізом понад 38 тисяч точок вирощування кукурудзи. Усі сценарії враховують настання ядерної зими — періоду, коли небо буде затягнуте сажою від пожеж, а температура знизиться на роки вперед. Ці фактори можуть знищити здатність ґрунту підтримувати сільське господарство.

Крім того, дослідники врахували ще один небезпечний чинник — підвищене ультрафіолетове випромінювання типу B (УФ-В), яке після руйнування озонового шару проникатиме до поверхні Землі. Воно може пошкоджувати ДНК рослин і гальмувати фотосинтез — основу їхнього зростання.

«Навіть у кращому випадку — локальний ядерний конфлікт — сажа від вибухів викличе втрати в урожайності кукурудзи, які серйозно порушать продовольчу систему», — зазначає Ши. У глобальному конфлікті ця цифра сягає 80%. А на 8–9-й рік після вибухів радіаційний пік призведе до ще одного зниження — на 7%.

Однак є і рекомендації. Вчені пропонують створити «набори для стійкого сільського господарства» — насіння культур, здатних виживати в холодних умовах. Це допоможе країнам підтримувати мінімальний рівень виробництва продовольства, поки інфраструктура не відновиться.

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«Наша біосфера крихка, і це дослідження нагадує про це», — наголошує Ши. А головний висновок простий: найкращий спосіб уникнути ядерної зими — це не допустити її взагалі.

Нагадаємо, ядерна війна матиме катастрофічні наслідки для людства та призведе до поширення радіації майже по всій планеті. Однак журналістка-розслідувачка Енні Якобсен вважає, що існує один регіон, здатний вціліти після глобального апокаліпсису.

В інтерв’ю з подкастером Стівеном Бартлеттом вона заявила, що Австралія та Нова Зеландія можуть стати єдиним місцем, де після ядерного конфлікту збережеться можливість займатися сільським господарством. За словами експертки, саме ці країни Південної півкулі матимуть найкращі шанси на виживання у разі Третьої світової війни.