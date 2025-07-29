В США поліція затримала пілота на борту літака: в чому його підозрюють

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско / © AP

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У міжнародному аеропорту Сан-Франциско стався резонансний арешт другого пілота рейсу Delta Airlines. Федеральні агенти та помічники шерифа увірвалися на борт літака Boeing 757-300 у суботу ввечері, 27 липня, одразу після його приземлення з Міннеаполіса, та затримали 34-річного Рустома Бхагвагара з Флориди.

Про це повідомило видання Mirror та CBS News.

Правоохоронці затримали пілота за підозрою у зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. В операції брали участь співробітники Служби внутрішньої безпеки США та офіс шерифа округу Контра-Коста.

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Рейс вилетів із Міннеаполіса того ж дня, але прибув із затримкою через сильний туман. Після приземлення до салону зайшли озброєні правоохоронці у формі з агентськими розпізнавальними знаками. За словами пасажирки першого класу Сари Крістіансон, група офіцерів пройшла проходом до кабіни екіпажу та заарештувала другого пілота.

«(Офіцери — Ред.) увірвалися до кабіни пілота, закували другого пілота в кайданки, заарештували його, провели до проходу та вивели з літака через двері салону, розташовані між першим та економ-класом. Це було страшно. Було боляче дивитися. Щойно мій чоловік забрав мене з видачі багажу, я стрибнула в машину і заплакала. Бо хто знає, що відбувається з цією бідолашною людиною? Чому це сталося? Що ми щойно бачили?», — зазначила жінка.

Після арешту правоохоронці залишилися на борту, щоб зібрати особисті речі затриманого.

За даними влади округу Контра-Коста, Рустома Бхагвагара ув’язнено за п’ятьма пунктами звинувачення у вчиненні сексуальних злочинів проти дитини віком до 10 років. Його утримують у слідчому ізоляторі Мартінеса під заставу в розмірі 5 мільйонів доларів.

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У Delta Airlines підтвердили факт арешту та заявили, що відсторонили співробітника від роботи на час розслідування.

Затримання зняли на відео, яке швидко стало вірусним у соцмережах.

Це вже не перший випадок затримання пілота на борту. Раніше цього року в Массачусетсі поліція заарештувала 33-річного пілота JetBlue Джеремі Гудорфа — за ордером із Північної Кароліни.

Нагадаємо, в Індії заарештували чоловіка, який називав себе послом і пропонував роботу у вигаданих країнах.

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