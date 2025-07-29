ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
2 хв

В США поліція затримала пілота на борту літака: в чому його підозрюють

У Сан-Франциско поліція заарештувала пілота літака Delta просто після приземлення.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Міжнародний аеропорт Сан-Франциско

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско / © AP

У міжнародному аеропорту Сан-Франциско стався резонансний арешт другого пілота рейсу Delta Airlines. Федеральні агенти та помічники шерифа увірвалися на борт літака Boeing 757-300 у суботу ввечері, 27 липня, одразу після його приземлення з Міннеаполіса, та затримали 34-річного Рустома Бхагвагара з Флориди.

Про це повідомило видання Mirror та CBS News.

Правоохоронці затримали пілота за підозрою у зберіганні матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми. В операції брали участь співробітники Служби внутрішньої безпеки США та офіс шерифа округу Контра-Коста.

Рейс вилетів із Міннеаполіса того ж дня, але прибув із затримкою через сильний туман. Після приземлення до салону зайшли озброєні правоохоронці у формі з агентськими розпізнавальними знаками. За словами пасажирки першого класу Сари Крістіансон, група офіцерів пройшла проходом до кабіни екіпажу та заарештувала другого пілота.

«(Офіцери — Ред.) увірвалися до кабіни пілота, закували другого пілота в кайданки, заарештували його, провели до проходу та вивели з літака через двері салону, розташовані між першим та економ-класом. Це було страшно. Було боляче дивитися. Щойно мій чоловік забрав мене з видачі багажу, я стрибнула в машину і заплакала. Бо хто знає, що відбувається з цією бідолашною людиною? Чому це сталося? Що ми щойно бачили?», — зазначила жінка.

Після арешту правоохоронці залишилися на борту, щоб зібрати особисті речі затриманого.

За даними влади округу Контра-Коста, Рустома Бхагвагара ув’язнено за п’ятьма пунктами звинувачення у вчиненні сексуальних злочинів проти дитини віком до 10 років. Його утримують у слідчому ізоляторі Мартінеса під заставу в розмірі 5 мільйонів доларів.

У Delta Airlines підтвердили факт арешту та заявили, що відсторонили співробітника від роботи на час розслідування.

Затримання зняли на відео, яке швидко стало вірусним у соцмережах.

Це вже не перший випадок затримання пілота на борту. Раніше цього року в Массачусетсі поліція заарештувала 33-річного пілота JetBlue Джеремі Гудорфа — за ордером із Північної Кароліни.

Нагадаємо, в Індії заарештували чоловіка, який називав себе послом і пропонував роботу у вигаданих країнах.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
557
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie