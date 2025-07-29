Жінку не пустили до літака після косметичної процедури

Американка Шатарія Бенкс, яку не пустили на авіарейс після косметичної процедури / © CBS News

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Мешканка Г’юстона (США) Шатарія Бенкс розповіла, що їй відмовили у посадці на літак через нещодавню косметичну операцію. Незважаючи на наявність медичного дозволу від лікаря, авіакомпанія вирішила, що переліт може бути для неї небезпечним.

Про це повідомляє CBS News.

У коментарі телеканалу Бенкс зазначила, що розуміє правила авіаперевізника, але була розчарована тим, як із нею поводилися: «Навіть попри те, що у вас є мій медичний висновок, навіть попри те, що мій лікар вказав усе, а мені кажуть, що все одно мені не дозволяють летіти».

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За словами жінки, вона прилетіла з Г’юстона до Маямі, щоб пройти косметичну процедуру, деталі якої не розкриває. Через кілька днів після втручання, маючи всі необхідні документи, які підтверджували готовність жінки до перельоту, вона повернулася до аеропорту.

Однак під час реєстрації на рейс співробітники Spirit Airlines повідомили, що Бенкс не може летіти.

«Вони не мали на це офіційного письмового наказу — це були просто їхні слова. І, крім того, це ставлення… Вони просто проігнорували слова мого лікаря», — обурено сказала пасажирка.

У відповідь представники Spirit Airlines пояснили свою позицію вимогами безпеки. Для уточнення стану пасажирки вони звернулися до незалежного медичного консультанта від компанії MedLink.

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«Медик MedLink ознайомився з наданими документами й вирішив, що пасажирка не придатна до перельоту в її поточному стані — задля її ж безпеки. Врешті-решт їй було повернено вартість квитка», — зазначили в компанії.

Бенкс зазначила, що розуміє важливість медичних вимог, однак, на її думку, правила повинні бути більш чітко прописані, щоб уникнути подібних ситуацій.

«Я не заперечую, що вони можуть відмовити пасажиру в перельоті, піклуючись про його безпеку. Але я більше ніколи не захочу летіти з ними», — сказала жінка.

Зрештою, як повідомила Бенкс, авіакомпанія повністю компенсувала вартість квитка.

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Нагадаємо, торік модель Марія Магдалина із грудьми завважки 10 кг поскаржилася, що її не впустили до літака через зовнішність.