Женщину не пустили в самолет после косметической процедуры

Американка Шатария Бэнкс, которую не пустили на авиарейс после косметической процедуры / © CBS News

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Жительница Хьюстона (США) Шатария Бэнкс рассказала, что ей отказали в посадке на самолет из-за недавней косметической операции. Несмотря на наличие медицинского разрешения от врача, авиакомпания решила, что перелет может быть для нее опасным.

Об этом сообщает CBS News.

В комментарии телеканалу Бэнкс отметила, что понимает правила авиаперевозчика, но была разочарована тем, как с ней обращались: «Даже несмотря на то, что у вас есть мое медицинское заключение, даже несмотря на то, что мой врач указал все, а мне говорят, что все равно мне не разрешают лететь».

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По словам женщины, она прилетела из Хьюстона в Майами, чтобы пройти косметическую процедуру, детали которой не раскрывает. Через несколько дней после вмешательства, имея все необходимые документы, которые подтверждали готовность женщины к перелету, она вернулась в аэропорт.

Однако во время регистрации на рейс сотрудники Spirit Airlines сообщили, что Бэнкс не может лететь.

«Они не имели на это официального письменного приказа — это были просто их слова. И, кроме того, это отношение… Они просто проигнорировали слова моего врача», — возмущенно сказала пассажирка.

В ответ представители Spirit Airlines объяснили свою позицию требованиями безопасности. Для уточнения состояния пассажирки они обратились к независимому медицинскому консультанту от компании MedLink.

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«Медик MedLink ознакомился с предоставленными документами и решил, что пассажирка не пригодна к перелету в ее текущем состоянии — для ее же безопасности. В конце концов ей была возвращена стоимость билета», — отметили в компании.

Бэнкс отметила, что понимает важность медицинских требований, однако, по ее мнению, правила должны быть более четко прописаны, чтобы избежать подобных ситуаций.

«Я не отрицаю, что они могут отказать пассажиру в перелете, заботясь о его безопасности. Но я больше никогда не захочу лететь с ними», — сказала женщина.

В конце концов, как сообщила Бэнкс, авиакомпания полностью компенсировала стоимость билета.

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Напомним, в прошлом году модель Мария Магдалина с грудью весом 10 кг пожаловалась, что ее не пустили в самолет из-за внешности.